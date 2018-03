Domenica 11 marzo il Teatro Centrale di Carbonia ospiterà il concerto jazz del trio Scano-Olivieri-Frailis.

Dopo il grande successo di domenica scorsa con “Emozioni Battisti”, che ha fatto registrare il sold out, il Teatro Centrale di piazza Roma, a Carbonia, torna ad essere teatro della grande musica domenica 11 marzo, quando si svolgerà alle ore 19.00 il concerto jazz del trio formato dal nostro concittadino Matteo Scano, da tempo residente a Bruxelles, dai cagliaritani Lanfranco Olivieri e Pierpaolo Frailis, con la collaborazione di Filippo Bianchini, sassofonista di Orvieto.

Lo spettacolo musicale, organizzato dalla band con il patrocinio del Comune di Carbonia, prevede la presentazione del nuovo disco intitolato “Swagman in West Lake”, pubblicato nel 2017, a seguito di una breve ma prolifica esperienza maturata dai tre musicisti in Cina, nei pressi della metropoli Shanghai, lì dove imponenti grattacieli convivono accanto ai templi buddhisti. Un contrasto di ambienti, scenari e culture che rivivranno in un concerto musicale atteso dai tanti amanti del jazz presenti a Carbonia e in tutto il territorio.

Matteo Scano si esibirà al piano, Lanfranco Olivieri al contrabbasso, Pierpaolo Frailis alla batteria, Filippo Bianchini al sassofono. Il costo del biglietto di ingresso è di 5 euro.

«Si tratta di un appuntamento musicale di alto livello, in cui il trio jazz formato da Scano, Olivieri e Frailis potrà sprigionare tutto il suo talento e l’esperienza acquisita a livello internazionale – ha affermato l’assessore della Cultura Sabrina Sabiu -. A questo proposito, siamo contenti ed orgogliosi che il nostro concittadino Matteo Scano si stia distinguendo al di là dei confini nazionali per la sua bravura in campo musicale, dimostrando che con la qualità, la tenacia e lo spirito di sacrificio è possibile raggiungere grandi risultati anche in settori competitivi come quello della musica. Ci fa inoltre particolarmente piacere – conclude Sabrina Sabiu – che un cittadino di Carbonia abbia scelto la propria città natale per presentare il suo disco, “Swagman in west lake”, che sarà di sicuro gradimento per tutti gli spettatori del Teatro Centrale.»

