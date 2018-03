Domenica la VBA/Olimpia sul campo della Lazio Castello cercherà un’altra vittoria per chiudere i conti per la salvezza.

Sull’onda dell’entusiasmo per gli ultimi risultati positivi, tre nette vittorie consecutive ed una sconfitta al tie-break, che hanno portato ben dieci punti, che l’hanno rilanciata in classifica, fino al sesto posto, a quota 28 punti, la VBA/Olimpia Sant’Antioco è attesa domenica dalla trasferta sul campo della Lazio Castello, a Roma (inizio ore 16.00). Una vittoria sarebbe quasi certamente decisiva per il raggiungimento della salvezza, considerato che i laziali, ora quart’ultimi a 8 punti dai sulcitani, scivolerebbero a -11 a 5 giornate dalla conclusione del campionato.

La capolista Pol. Sarroch è attesa domani pomeriggio (inizio ore 15.15) da un delicatissimo impegno casalingo con la Roma 7 Volley, terza a 5 punti di distanza ma con una partita in più disputata, mentre la terza squadra sarda, il Cus Cagliari Sandalyon, in lotta per la salvezza, domani, inizio ore 15.30, ospiterà il Volley Marcianise, formazione quinta in classifica.

Comments

comments