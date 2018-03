Domenica, in occasione delle elezioni, l’Arst garantirà una coppia di corse per il collegamento tra le frazioni e la città di Iglesias.

In occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, la Sede Territoriale dell’Arst ha organizzato per il solo giorno di domenica 4 marzo una coppia di corse per il collegamento tra le frazioni e la città di Iglesias:

Tanì – partenza ore 10.00

Corongiu – partenza ore 10.05

Barega – partenza ore 10.10

La corsa di rientro partirà da Iglesias Cuore Immacolato effettuando anche la Fermata Panificio Serra Perdosa alle ore 12.30.

Il servizio viene effettuato affinché i cittadini residenti nelle Frazioni impossibilitate a fruire del servizio urbano o extraurbano, possano raggiungere i seggi elettorali, dislocati in città.

