Domenica sera, si chiude allo spazio Fucina Teatro della Vetreria di Pirri con “Pillole di buonumore”, la rassegna de il Crogiuolo “Giro di vite – Memoria Società Teatro”.

Domenica 11 marzo, alle 18.00, si chiude allo spazio Fucina Teatro della Vetreria di Pirri con “Pillole di buonumore”, “Giro di vite – Memoria Società Teatro”, la rassegna del Crogiuolo, con la direzione artistica di Rita Atzeri, che per quasi due mesi ha messo in scena un carosello di temi e vicende esistenziali, diversi fra loro, in una giostra dedicata al teatro sociale e della memoria, progetto di teatro e disabilità con la Spinal Cord Company, gruppo teatrale dell’Unità Spinale dell’Ospedale Marino di Cagliari. La drammaturgia e la regia sono di Marta Proietti Orzella.

Lo spettacolo, che propone una carrellata di sketches brillanti per una serata di divertissement adatta a tutti, nasce da una sfida: portare il teatro nel reparto dell’Unità Spinale del Marino (diretto dal primario Giuliana Campus), coinvolgendo pazienti ricoverati, pazienti dimessi e personale (principalmente fisioterapisti) dello stesso reparto. Il laboratorio si è concluso con un esito scenico,“Pillole di buonumore”, appunto, che è stato replicato più volte in situazioni e luoghi diversi, dimostrando che con il teatro barriere e pregiudizi possono cadere: sul palcoscenico la disabilità scompare. In scena Ivan Angius, Gulvio Gennamari, Susy Defalchi, Silvio Faedda, Nicola Grandesso, Maria Cinzia Mocci, Stefano Perra, Paola Simeoni.

