“Donne, media e tecnologie – quale futuro nell’era digitale?” è il tema di un convegno organizzato l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia per il 9 marzo a Roma.

In Europa, solo il 9% degli sviluppatori, il 19% dei capi nei settori comunicazione e il 20% dei laureati in Informatica e nuove tecnologie sono donne. Non va meglio nel settore dei media: nel servizio pubblico dell’Unione europea la rappresentanza delle donne risulta bassa, sia nelle posizioni strategiche e operative di alto livello (36%) che nei consigli di amministrazione (33%). In generale, nei mezzi di comunicazione soltanto il 37% circa delle notizie è riportato da donne, una situazione che non ha mostrato prospettive di miglioramento negli ultimi dieci anni; le donne sono per lo più invitate a fornire un’opinione popolare (41%) o un’esperienza personale (38%) e sono raramente citate in qualità di esperti (soltanto nel 17% delle notizie).

In occasione della prossima Giornata Internazionale della donna, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia ha scelto di portare all’attenzione del pubblico queste tematiche con l’incontro dibattito dal titolo “Donne, media e tecnologie – quale futuro nell’era digitale?”.

Protagoniste dell’evento saranno: Asma Kaouech, Sakharov Fellow, attivista e blogger tunisina, Fanni Raghman Anni Association; Valentina Parasecolo, giornalista RAI Cultura e blogger; Micaela Romanini, associata Donne&Tecnologie, Fondazione Vigamus (Video Game Museum). A moderare Alessia Gizzi, conduttrice della rubrica di tecnologia PIXEL del TG3 Rai.

Appuntamento venerdì 9 marzo alla Casa del Cinema di Roma, Sala Deluxe, dalle 10.00 alle 13.00.

Comments

comments