Dopo quasi tre settimane di riposo, la Dinamo torna in campo, alle 17.15, al Forum di Assago, contro l’Olimpia Milano di Simone Pianigiani.

Dopo quasi tre settimane di riposo la Dinamo torna in campo, alle 17.15, al Forum di Assago, contro l’Olimpia di Simone Pianigiani, una delle tre capolista con Umana Reyer Venezia e Sidigas Avellino. Per la squadra di Federico Pasquini è una partita molto importante in prospettiva qualificazione ai play-off, nella giornata in cui la regular season tocca i due terzi del cammino, perché è stata agganciata al settimo posto dalla Dolomiti Energia Trentino, impostasi largamente nell’anticipo sul campo della Grissin Bon, a Reggio Emilia, ed alle spalle, distanziate di due soli punti, sono pericolose la Red October Cantù, la Vanoli Cremona di Meo Sacchetti e la stessa Grissin Bon Reggio Emilia, comunque in crescita dopo un avvio di stagione disastroso.

«Quello contro Milano è un banco di prova importante, vogliamo subito ripartire bene come abbiamo fatto al rientro dalla precedente sosta – ha detto alla vigilia coach Federico Pasquini -. Non sappiamo se giocherà Theodore o meno ma abbiamo ben presente le qualità di un roster così profondo e di qualità come Milano. L’Olimpia è una squadra che ha tutto, quando affronti avversarie di questo livello e sul loro campo devi fare le tue cose in maniera più intensa e, se possibile, più cattiva. Cantù ha vinto a Firenze perché secondo me è stata molto determinata in tutto quello che ha fatto in difesa e in attacco. Contro un avversario di questo calibro – ha concluso Federico Pasquini – bisogna fare cose semplici partendo dal presupposto che loro sono completi in ogni reparto e sono più forti ma se tu lo fai ma se tu sei più determinato puoi addirittura superarli.»

