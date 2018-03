E’ iniziata la raccolta delle quote di adesione al Centro commerciale naturale di Carbonia.

Ieri pomeriggio, nella sala polifunzionale di piazza Roma, si è svolto un nuovo incontro pubblico in cui l’Amministrazione comunale, gli imprenditori, i negozianti, gli artigiani e le partite Iva aventi sede legale in città hanno definito gli aspetti costitutivi del nuovo Centro commerciale naturale. Un’entità di cui il comune di Carbonia sarà socio onorario. Ieri è cominciata anche la raccolta delle quote di adesione – pari a 100 euro per azienda – necessarie per il pagamento delle spese amministrative e fiscali relative alla costituzione di questo strumento che potrà rivelarsi utile per dare un nuovo impulso al tessuto economico cittadino.

Nel corso della seduta pubblica tenutasi ieri pomeriggio è stato nominato come cassiere del Centro commerciale naturale Franco Reginali, il quale ha raccolto le adesioni dei soggetti presenti all’incontro.

«Si è trattato di un incontro proficuo – ha spiegato l’assessore delle Attività produttive Mauro Manca -. L’Amministrazione comunale crede fortemente nell’istituzione di questa nuova entità attraverso la quale verranno promosse iniziative che coinvolgeranno gli imprenditori del centro storico e delle frazioni. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo incontrato frequentemente i commercianti, al fine di mettere a punto ogni dettaglio in merito alla costituzione di questo soggetto.»

