E’ stato presentato questa mattina, nell’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore Angioy di Carbonia, il progetto “Il Caffè Letterario”, organizzato nell’ambito del Piano dell’offerta formativa dell’anno scolastico 2017/2018. Protagonisti dell’iniziativa sono gli studenti della quarta A del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate che, in collaborazione con la professoressa Franca Ghiani, si sono ispirati all’idea dei Caffè letterari, nati e diffusi più di un secolo fa in tutta Europa.

L’obiettivo è diffondere il piacere per la lettura fra adulti, ragazzi e bambini, prestando gratuitamente i libri a disposizione, messi a disposizione anche da case editrici, locali e non. L’idea è quella di organizzare eventi culturali per far amare e conoscere diversi autori italiani ed internazionali.

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione del Jo Longue Bar di via delle Poste, a Carbonia, un locale gestito da giovani che hanno accolto con entusiasmo l’idea degli studenti dell’Angioy.

Alla presentazione del progetto erano presenti gli assessori della Cultura e del Personale del comune di Carbonia, Sabrina Sabiu e Paola Argiolas.

Dopo l’introduzione della dirigente scolastica, Antonietta Cuccheddu, gli studenti hanno presentato il percorso seguito per la realizzazione del progetto ed è poi intervenuta la docente Franca Ghiani.

Alleghiamo l’album fotografico ed il video della presentazione degli studenti protagonisti del progetto.

Presentazione del Caffè Letterario all'Istituto Angioy di Carbonia. Pubblicato da Giampaolo Cirronis su giovedì 15 marzo 2018

Comments

comments