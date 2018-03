Ecco come la libecciata dell’altra notte ha ridotto la prima spiaggia di Porto Pino.

Irriconoscibile! E’ questo lo stato in cui si trova oggi la prima spiaggia di Porto Pino (le fotografie allegate sono state scattate ieri pomeriggio), dopo la violentissima libecciata abbattutasi sul Basso Sulcis nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 marzo, primo giorno di Primavera. Le alghe hanno completamente ricoperto l’arenile, arrivando a ridosso del muraglione che divide la prima dalla seconda spiaggia, ad un’altezza di circa due metri.

Considerato il periodo dell’anno in cui il fenomeno si è verificato (non nuovo, purtroppo, negli ultimi anni per Porto Pino), c’è sicuramente di che preoccuparsi in vista dell’ormai imminente stagione estiva, anche perché sono noti i vincoli che regolamentano la movimentazione della posidonia. Non si esagera affermando che oggi è a rischio la stagione, con conseguenze sia per le decine di migliaia di frequentatori della splendida spiaggia, sia per l’economia che ruota intorno a Porto Pino dal mese di maggio al mese di settembre.

