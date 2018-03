Edoardo Tocco (Forza Italia): «Dai risultati delle Politiche, segnali di speranza per le Regionali 2019».

«E’ un segnale importante in vista delle prossime regionali, ma non occorre illuderci. Un orizzonte che ormai è alle porte, viste le situazioni di crisi i cui versa la Sardegna.»

E’ la fotografia del voto che arriva dal consigliere regionale Edoardo Tocco (FI) che denota «la grave difficoltà della maggioranza di interpretare le esigenze dei cittadini. Non è un caso che tra i risultati peggiori del centrosinistra ci sia anche l’Isola, con una coalizione in frantumi e incapace di risollevare il destino della Sardegna. Certo, la forza del Movimento di Grillo e Di Maio non è in discussione. E’ un consenso che decreta la grande delusione degli elettori, che rivendicano una nuova pagina politica rispetto ai fallimenti. Penso che Forza Italia debba candidarsi in Sardegna per diventare la forza trainante di un centrodestra vincente – conclude Edoardo Tocco -, che sappia tornare sui territori presentando quanto portato avanti in materia di sanità, trasporti e agricoltura».

