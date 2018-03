Edoardo Tocco (Forza Italia): «La Regione si attivi immediatamente per risolvere il dramma che stanno vivendo molti marittimi ex Saremar».

«La Regione si attivi immediatamente per risolvere il dramma che stanno vivendo molti marittimi ex Saremar ed ormai ex suoi dipendenti, lasciati a terra da una falsa promessa fatta e non mantenuta.»

E’ quanto sostiene il consigliere regionale di Forza Italia Edoardo Tocco, alla luce della protesta di questi giorni di molti lavoratori ex Saremar, che non sono stati richiamati da Delcomar, non lavorano e non hanno trovato i benefici sperati dal piano di politiche attive e di tutela presentato loro a suo tempo dalla giunta regionale tramite l’Aspal, con 3 milioni di euro spendibili nel biennio 2016-17, per formazione gratuita obbligatoria, avviamento a percorsi di reinserimento nel settore marittimo o in altri settori con tirocini formativi, bonus assunzionali, contratti di ricollocazione e avviamento a percorsi di creazione d’impresa con incentivi.

«Quello che è successo è assolutamente indecente. In due anni, quelle risorse non sono state impiegate e nulla è stato fatto in base a quanto annunciato dalla giunta Pigliaru. Non lo dico io ma i marittimi interessati, che si trovano oggi senza nulla di concreto tra le mani. Nessuno è stato “reinserito” in nessun settore lavorativo, nessun bonus assunzionale è stato speso e nessun tirocinio formativo è stato fatto. Peggio ancora, coloro che avevano i requisiti non sono stati accompagnati alla pensione e a chi ha avviato o chiesto l’avvio di un’impresa non è stato erogato alcunché. Una vera e propria vergogna – conclude Edoardo Tocco –, soprattutto da parte di chi, alla guida del governo regionale, aveva promesso che nessun ex marittimo Saremar sarebbe rimasto a terra. Questi sono i drammatici risultati della politica scellerata di aver smantellato il servizio pubblico per darlo in mani private.»

