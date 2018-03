Fino al 9 marzo “Storie Piccine 2018”, iniziativa di promozione della lettura curata dallo Sbis.

Il Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, in collaborazione con il comune di Carbonia, l’ATS Sardegna e l’ASSL Carbonia, ha organizzato dal 5 al 9 marzo una serie di appuntamenti intitolati “Storie Piccine 2018”.

«Una bella iniziativa volta alla promozione della lettura ad alta voce in famiglia per bambini adulti e curiosi – ha spiegato Sabrina Sabiu, assessore della Cultura del comune di Carbonia, comune capofila dello SBIS (Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis) –. Al giorno d’oggi è fondamentale educare i bambini alla lettura e l’iniziativa “Storie Piccine 2018”, organizzata dallo SBIS, raggiunge nel migliore dei modi questo obiettivo. Le recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai bambini piccolissimi, abbia una positiva influenza dal punto di vista cognitivo, affettivo e relazionale.»

Dopo il primo incontro tenutosi ieri mattina nella Biblioteca Comunale di Perdaxius, oggi “Storie Piccine 2018” ha fatto tappa a Santadi e Tratalias, mentre domani, mercoledì 7 marzo, sarà la volta del consultorio di Sant’Antioco e della Biblioteca Comunale di Masainas.

Giovedì 8 marzo l’appuntamento sulla promozione della lettura sarà nuovamente a Santadi, mentre venerdì 9 marzo, alle ore 10.00, “Storie Piccine 2018” si svolgerà nella biblioteca comunale di Carbonia.

