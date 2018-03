Francesco Loi (Riformatori sardi): «Emodinamica al Sirai non si tocca ed il servizio deve tornare subito h24».

A sentire e leggere le dichiarazioni della dirigente della ASSL di Carbonia, i cittadini del Sulcis Iglesiente si aspettavano di salutare il ripristino a 24 ore (h24) del servizio di emodinamica al Sirai di Carbonia ma la notizia è di segno diverso: ora in servizio presso emodinamica rimane soltanto il primario.

Un secondo medico fin qui in reparto, necessario per garantire almeno un servizio per 12 ore ha chiesto ed ottenuto l’aspettativa; naturalmente la richiesta non è di oggi ma data da qualche mese. Non risulta che nel frattempo chi ha ruolo per farlo si sia attivato per fare sì che non si producesse una situazione di vera e propria emergenza. Il reparto che dovrebbe garantire in primo luogo le risposte a gravi situazioni di emergenza, si trova proprio in una situazione di emergenza così grave che potrebbe trovarsi costretto a sospendere del tutto il servizio in determinate situazioni.

Si attendeva un emodinamista da Cagliari ma a quanto pare ha ritirato la propria disponibilità.

Resterebbe un emodinamista da Lanusei che pare sia tuttora interessata al trasferimento a Carbonia ma non si sa bene perché fino a qui non sia arrivata.

Al di là delle voci e dei si dice, conta che nell’immediato chi decide sulla sanità in Sardegna trovi i modi per dare la risposta che può essere una e solo una: si trovino gli specialisti in Regione e fuori, si ripristini il servizio di emodinamica h24 che come tutti sanno è stato in anni recenti una vera e propria eccellenza a cominciare dal primario e tutti gli operatori sanitari, come generalmente riconosciuto in primo luogo dai pazienti e dai loro familiari.

Il territorio si deve mobilitare e ci aspettiamo che la conferenza socio sanitaria con la presenza di tutti i sindaci si riunisca d’urgenza per far arrivare all’assessore regionale della Sanità e al responsabile dell’azienda per la tutela della salute la richiesta di tutto il Sulcis Iglesiente: emodinamica non si tocca ed il servizio deve tornare subito h24.

Francesco Loi

Coordinatore Riformatori sardi Sulcis Iglesiente.

