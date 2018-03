Francesco Pigliaru: «La prospettiva del metano in Sardegna non è mai stata così concreta».

Il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’incontro convocato a Roma per la Cabina di Regia sulla metanizzazione.

«Gli esiti dell’incontro al MISE segnano un nuovo, importante punto nel percorso avviato a luglio del 2016 con la firma del Patto per la Sardegna – ha detto il governatore della Sardegna -. Da allora si è lavorato intensamente per dare il prima possibile ai cittadini e alle imprese sarde pari opportunità nel settore energetico. E con il passaggio di ieri – ha concluso Francesco Pigliaru – sono stati fatti passi avanti molto importanti per definire le regole del gioco e il ruolo che verrà svolto dai soggetti pubblici e privati interessati al progetto.»

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore dell’Industria, Maria Grazia Piras. «Ieri la cabina di regia della metanizzazione della Sardegna ha fatto un passo avanti decisivo – ha detto Maria Grazia Piras -. Il quadro è oramai chiaro e rispetta perfettamente la pianificazione che abbiamo impostato con il Governo due anni fa e che è confluita all’interno della Strategia Energetica Nazionale. La Dorsale verrà realizzata da una joint venture fra Snam e Sgi, sgomberando il campo dal rischio di concorrenza fra due progetti. Accogliamo con favore – ha aggiunto l’assessore Piras – il fatto che l’adduzione verrà garantita da almeno due impianti di rigassificazione, uno annunciato ieri che verrà realizzato a Porto Torres sulla base di un progetto ENI, l’altro in corso di autorizzazione a Cagliari presentato dalla società IsGas. Importante inoltre l’impegno di ENI sulla disponibilità e i prezzi del Gnl, che ci dà alcune garanzie nella fase di avvio sugli assetti del mercato e quindi – ha concluso l’assessore dell’Industria – sul prezzo finale per cittadini e imprese, che da sempre è il faro che guida le nostre scelte».

Plauso anche dell’assessore della Difesa dell’ambiente Donatella Spano. «Questa notizia è molto positiva anche dal punto di vista dei procedimenti di valutazione ambientale, che sono in capo al ministero dell’Ambiente ma su cui la Regione e gli enti locali sono chiamati ad esprimersi – ha detto l’assessore Spano -. Ora che sono chiari i compiti di ciascuna parte la sinergia non può che essere vincente».

