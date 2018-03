Genti Noa: «Stavolta il Consiglio comunale di Sant’Antioco si è pronunciato quasi all’unisono».

«Non saprei dire quante volte ciò sia accaduto, ma stavolta il Consiglio comunale di Sant’Antioco si è pronunciato quasi all’unisono, dimostrando che sulle questioni importanti occorre essere obiettivi ed avere la capacità di superare le contrapposizioni politiche. Non importa che l’opposizione avesse chiesto con specifica mozione questa deliberazione nel mese di luglio, poi a ottobre e, infine, a marzo.»

Lo scrive, in una nota, Alberto Fois, capogruppo di Genti Noa in Consiglio comunale a Sant’Antioco.

«La politica è prima di tutto un’assunzione di responsabilità ed oggi, dai banchi dell’opposizione, Genti Noa, insieme alle altre forze politiche presenti in consiglio comunale, ha assunto una decisione di governo, responsabilmente, nell’esclusivo interesse dei cittadini di Sant’Antioco – aggiunge il leader di Genti Noa -. Il progetto di un ponte e di una circonvallazione, fortemente impattanti dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, non avrebbe garantito la possibilità di dare un reale impulso all’economia del territorio. Meglio, allora, un porto polifunzionale dotato di moderni servizi, una laguna dedicata alla sua naturale vocazione ed una viabilità rispettosa della nostra città. In questo modo si possano creare le basi per creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo a Sant’Antioco.»

«Questo è in sintesi il nuovo indirizzo politico di tutti i rappresentanti degli antiochensi. Adesso confidiamo nella capacità di sindaco e assessori di attivare tutti i canali per convincere le amministrazioni competenti a rimodulare le risorse nell’interesse del nostro territorio senza perdere per strada un solo centesimo. La storia, talvolta, si costruisce in un attimo – conclude Alberto Fois -. Speriamo di averlo colto e che non sia troppo tardi!»

