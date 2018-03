Gianluigi Rubiu (Udc): «Tagliare il servizio di vigilanza armata delle guardie mediche è una scelta insensata».

«Una scelta sconsiderata ed incomprensibile, che potrebbe portare la cancellazione di un servizio indispensabile all’interno dei presidi delle guardie mediche.»

A criticare la decisione della Giunta regionale, con la possibile sforbiciata delle risorse – da 15 a 5 milioni all’anno – per la vigilanza degli ambulatori notturni è il capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale Gianluigi Rubiu: «Sono necessarie misure di sicurezza adeguate nei poli di continuità assistenziale – aggiunge Gianluigi Rubiu – come confermato dall’ennesimo episodio di aggressione avvenuto ieri nel Salentino. Gli operatori medici impegnati nei servizi notturni svolgono un ruolo importante nei piccoli centri e nelle città, con un servizio che sopperisce il malfunzionamento degli ospedali ormai distrutti dalla riforma. L’esecutivo vuole risparmiare sulla pelle dei lavoratori, mettendo a rischio non solo i medici ma anche i pazienti che si trovano all’interno delle guardie mediche – conclude Gianluigi Rubiu -. E’ l’ultimo disastro di una Giunta disattenta alle problematiche della sanità».

