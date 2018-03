I carabinieri della Compagnia di Iglesias, questo pomeriggio hanno arrestato un 28enne evaso da una comunità di Uta ove si trovava in regime di detenzione domiciliare.

S.E., originario di Quartu Sant’Elena, con diversi precedenti alle spalle, si trovava nella comunità di Uta da soli 3 giorni dopo la notifica di un provvedimento di esecuzione pena: il primo reato del 28enne risale al 2007, lesioni personali, ma negli anni ha conosciuto una vera e propria escalation passando a reati contro il patrimonio e in tema di stupefacenti. Nel primo pomeriggio ha fatto i bagagli e si è allontanato in silenzio dalla struttura: è stato però notato da un operatore che, allertato il 112, ha di fatto avviato le ricerche. L’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nei pressi di una fermata dell’autobus mentre tentava di raggiungere la propria zona di origini e residenza, Quartu Sant’Elena. Accompagnato in Caserma, al termine degli accertamenti veniva dichiarato in arresto per il reato di evasione e trattenuto in camera di sicurezza in attesa di essere processato con rito direttissimo domani mattina.

