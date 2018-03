I segretari provinciali Ugl Chimici, i delegati Rsu di Abbanoa e la struttura regionale confederale non hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo sui 207 esuberi di Abbanoa.

I segretari provinciali Ugl Chimici e i delegati Rsu di Abbanoa hanno deciso, insieme alla struttura regionale confederale, di non sottoscrivere l’ipotesi di accordo proposta dall’azienda lo scorso 22 febbraio, che tende a riorganizzare la società dichiarando 207 esuberi.

«Esprimiamo preoccupazione – scrivono in una nota – per l’incertezza con cui sarà gestita da domani la vertenza che investe i lavoratori di Abbanoa ma, anche, lo vogliamo ricordare, tutti i lavoratori delle partecipate pubbliche, di cui non conosciamo il numero preciso, che per via del decreto Madia hanno dichiarato eccedenze. Chiediamo la convocazione immediata di un tavolo di confronto tra gli attori politici e quelli datoriali per scongiurare un braccio di ferro aspro a cui non potremo sottrarci.»

