Il 21 marzo la Giornata della sindrome di Down verrà celebrata anche a Cagliari.

Il 21 marzo si celebra in tutto il mondo la giornata della sindrome di Down, una giornata che ha l’obiettivo di sfatare stereotipi e pregiudizi approfondendone la conoscenza sia in termini scientifici che sociologici.

Più sostegno, più rispetto, più opportunità, parola d’ordine inclusione, questa la parola d’ordine dell’aperitivo solidale proposta da Eat Panino Milano, in sostegno del Centro Down di Cagliari.

La nuova passeggiata del Corso Vittorio Emanuele, mercoledì 21 marzo, dalle ore 19.00, sarà protagonista dell’aperitivo solidale a supporto del Centro Down di Cagliari, per chi vorrà partecipare sarà possibile acquistare un invito del valore di € 5.00, al fine di aiutare concretamente i progetti del Centro Down.

Durante la serata verrà distribuito materiale informativo sulla sindrome di Down, sulle problematiche ad essa legate e sulle attività del Centro. Parte del ricavato della serata sarà devoluto da Eat Panino Milano al Centro Down Cagliari.

Chi lo desidera potrà altresì effettuare una donazione personale al Centro. Ogni singola consumazione contribuirà a sostenere il Centro.

L’obiettivo di questa serata di festa è quello di modificare, attraverso una campagna di sensibilizzazione ed una corretta informazione, i pregiudizi e luoghi comuni che ancora accompagnano le persone con la sindrome di Down.



