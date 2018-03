Il Centro Commerciale Naturale di Carbonia si appresta a diventare una realtà.

Passo dopo passo, a seguito delle numerose e frequenti interlocuzioni avviate dall’Amministrazione comunale con professionisti, artigiani e commercianti, sta per nascere uno strumento in grado di dare un nuovo impulso al tessuto economico cittadino.

Martedì 6 marzo si è riunito il direttivo provvisorio e giovedì 15 marzo alle ore 15.00, nella sala polifunzionale di piazza Roma, si svolgerà un incontro pubblico per definire i vari aspetti inerenti al nuovo Centro Commerciale Naturale di Carbonia.

Tutte le partite Iva, aventi sede legale in città, sono invitate a presentarsi alla riunione per aderire alla nuova associazione. L’assessore delle Attività produttive Mauro Manca illustrerà quali saranno i prossimi passi da intraprendere per l’effettiva costituzione del soggetto giuridico. Nel corso dell’incontro di giovedì 15 Marzo verranno anche raccolte le quote di adesione, pari a 100 euro per ciascuna azienda. Un importo necessario per il pagamento delle spese amministrative e fiscali relative alla costituzione di questa nuova entità.

«L’adesione di ogni singolo imprenditore è fondamentale per potenziare questo progetto, per definire uno scambio di idee che siano la base per un nuovo sviluppo economico della città. La partecipazione è importante per poter avere una voce all’interno di questa nuova realtà che sta per delinearsi. Il Centro Commerciale Naturale rappresenta un ottimo mezzo per lo sviluppo di una serie di progetti che l’Amministrazione Comunale vuole condividere e sostenere con le vere protagoniste dell’economia cittadina: le imprese», ha spiegato l’assessore Mauro Manca.

«Il Centro Commerciale Naturale intende promuovere iniziative che coinvolgano gli imprenditori del centro storico, ma non solo. La prerogativa è quella di dar vita a un soggetto giuridico che sia propulsivo per l’economia, ma che sviluppi anche la solidarietà tra operatori, in quanto si vuole operare a stretto contatto con le attività produttive di tutte le zone di Carbonia – frazioni comprese – e con le tante associazioni presenti sul territorio», ha spiegato il sindaco Paola Massidda.

