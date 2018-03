Il Collegio Sindacale dell’ATS Sardegna ha dato il via libero definitivo all’attuazione dell’accordo sulla cosiddetta “Vertenza fasce” .

Il Collegio Sindacale dell’ATS Sardegna ha dato il via libero definitivo, ieri pomeriggio, all’attuazione dell’accordo sulla cosiddetta “Vertenza fasce” – firmato il 13 febbraio scorso tra la Direzione dell’ATS, la Direzione dell’Azienda socio sanitaria locale di Carbonia, Organizzazioni sindacali e la RSU dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia – che vedeva coinvolti dal 2009 i lavoratori della ex ASL di Carbonia. Un accordo storico che ha messo la parola fine alla lunga situazione di stallo e al disequilibrio dei fondi contrattuali.

L’accordo, all’interno del perimetro dalle Sentenze della Corte dei Conti, prevede sostanzialmente tre punti tra cui la compensazione dei “debiti” dei dipendenti per le somme incassate a titolo di fasce con i crediti per il fondo di produttività; lo sblocco dell’erogazione del salario accessorio di produttività relativamente agli anni 2013-2016 e, infine, l’impegno da parte dell’Amministrazione, in aderenza ai principi di perequazione di cui alla Legge regionale n. 17 del 2016, di proporre alle organizzazioni sindacali, ATS in sede di contrattazione collettiva integrativa un riequilibrio tra i fondi delle varie ASSL (disagio, progressioni orizzontali, produttività) che consenta nel 2018 il riconoscimento di una fascia economica in via prioritaria ai dipendenti della ex ASL di Carbonia, che risultano essere stati oggettivamente penalizzati nella propria carriera rispetto ai colleghi delle altre ex ASL.

Nella medesima seduta, il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole anche in merito alla retribuzione di risultato Area Dirigenza anno 2014, sempre relativamente all’Azienda socio sanitaria locale di Carbonia.

