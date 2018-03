Il Consiglio comunale di Carbonia è stato convocato per domani 23 marzo, per l’apertura della sessione di Bilancio.

Il Consiglio comunale di Carbonia è stato convocato in seduta ordinaria, presso la sala consiliare del Centro polifunzionale di Piazza Roma, per domani 23/03/2018, alle ore 18,30, in prima convocazione, per l’apertura della sessione di Bilancio, con la presentazione e discussione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ex D.Lgs. 118/2011 ed i suoi allegati.

I lavori del Consiglio comunale proseguiranno secondo il seguente calendario ed ordine dei lavori:

lunedì 26 marzo 2018, ore 18,30: esame e votazione degli emendamenti dal n. 1 al n. 19;

martedì 27 marzo 2018, ore 18,30: esame e votazione degli emendamenti dal n. 20 al n. 38;

mercoledì 28 marzo 2018, ore 18,30: votazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ex D.Lgs. 118/2011 ed i suoi allegati.

