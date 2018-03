Il Consiglio comunale di Carbonia ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020.

Il Consiglio comunale di Carbonia ha approvato con 14 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto (2 consiglieri erano assenti al momento del voto) il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020. I consiglieri hanno votato a favore del documento che era stato presentato venerdì scorso, in apertura della sessione dei lavori, dall’assessore del Bilancio, Mauro Manca.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Paola Massidda per l’approvazione di un documento che «nonostante le esigue risorse economico-finanziarie su cui il Comune di Carbonia può contare, getta le basi per il rilancio e lo sviluppo della nostra città. È un bilancio che mira a migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini, salvaguardando le fasce deboli della popolazione. Il piano che abbiamo approvato ieri punta con forza sulla lotta all’evasione per restituire dignità, legalità e certezza ai cittadini onesti».

L’assessore del Bilancio, Mauro Manca, ha accolto positivamente l’approvazione del documento, sottolineando che «attraverso meccanismi tecnico-contabili e una seria razionalizzazione delle spese, è stato ottenuto un risultato importante: la riduzione del disavanzo di circa 7 milioni di euro rispetto alla situazione economica registratasi un anno e mezzo fa. Il bilancio 2018-2020 introduce delle novità importanti nello scenario cittadino. Tra queste – ha aggiunto Mauro Manca – si segnala soprattutto il baratto amministrativo, uno strumento in grado di aiutare i cittadini più poveri e deboli, dispensandoli dal pagamento di parte dei tributi e delle tasse comunali (IMU, TASI e TARI), in cambio dell’esecuzione di piccoli lavori di utilità pubblica».

È un bilancio, negli intendimenti della maggioranza, darà risposte anche sul campo dei servizi sociali e delle politiche giovanili: riparte il servizio educativo familiare integrato, nasce lo Spazio Neutro, rivolto ai minori temporaneamente collocati al di fuori del nucleo familiare di origine o conviventi con solo uno dei due genitori. Nel mese di giugno partirà il nuovo centro Eurodesk-Informagiovani, un servizio che si occuperà di informare, orientare e favorire l’accesso dei giovani ai programmi europei, in particolare nei settori della formazione per corsi di specializzazione, corsi Erasmus, programmi di mobilità internazionale, del lavoro e del volontariato.

Importanti previsioni di spesa riguardano il settore culturale della città, in particolare per celebrare nel migliore dei modi l’ottantesimo compleanno dalla nascita di Carbonia, attraverso la programmazione di una serie di eventi che vedranno il coinvolgimento della provincia del Sud Sardegna, della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Geoparco.

Nel settore dei Lavori pubblici e delle Manutenzioni, grande attenzione verrà data alle periferie e alle frazioni: è già in corso la riparazione del tetto del palazzetto dello sport di Cortoghiana e, a breve, verranno eseguiti interventi di manutenzione del tetto del teatro di Bacu Abis. A breve partiranno i lavori relativi al bando di riqualificazione delle periferie (quartiere Montuori), con la ristrutturazione dell’ex scuola di via Dante, nella quale vedranno la luce una comunità integrata per anziani ed un centro integrazione migranti; la riqualificazione paesaggistica del Rio Cannas e la costruzione del nuovo Parco Lineare; la riqualificazione del quartiere Montuori; la costruzione del nuovo Parco Sud; la costruzione di alloggi a canone sostenibile.

Il bilancio stanzia inoltre risorse importanti per il miglioramento della pianta organica comunale, con un piano assunzionale che prevede la creazione di 14 nuovi posti di lavoro nel comune di Carbonia nel periodo dal 2018 al 2020.

Novità rilevanti sono previste per rilanciare le attività produttive cittadine con la revisione del regolamento Cosap (il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), che consente una serie di sgravi importanti, in particolare dal 2019. Per i nuovi residenti è prevista la defiscalizzazione delle imposte comunali (TARI) pari al 100% nel primo anno, al 50% nel secondo e terzo anno.

Ottime notizie anche per coloro che apriranno una nuova impresa sul territorio comunale, i quali potranno beneficiare di un contributo e della defiscalizzazione di Tasi e Tari, nella misura del 50% per tre anni. Il bilancio prevede anche la defiscalizzazione con riduzione dell’Imu del 50% per 5 anni per i proprietari di immobili situati in centro storico che decidono di affittare i loro locali a canone calmierato.

Il comune di Carbonia salvaguarderà anche le imprese esistenti, consentendo una defiscalizzazione delle imposte comunali (TASI e TARI) pari al 50% per tre anni per le aziende che assumeranno un lavoratore a tempo indeterminato, mantenendolo contrattualizzato per almeno tre anni.

