In uscita il 16 marzo il nuovo singolo di Adiouza “Ma la nob” (Flam Records) in collaborazione con il chitarrista cagliaritano Claudio Deoricibus.

“Ma la nob” Latin Remix è nato da un’idea di Mario Ana e Claudio Deoricibus, musicisti già noti del panorama sardo, realizzano una versione latina di “Ma la nob” in perfetto stile Gipsy Kings, con gli arrangiamenti di Mario Ana ed il ritmo travolgente della chitarra flamenca di Claudio Deoricibus, creando un feeling tra la musicalità afro e quella gitana.

Nasce così il Remix Latino di “Ma la nob” , pronto a conquistare il pubblico latino e della World Music.

Il singolo originale di “Ma la nob” scritto e prodotto da Adiouza, registrato a Parigi a fine 2017 ed uscito in tutte le piattaforme digitali, anticipa il prossimo album ancora in lavorazione. “Ma la nob” è una canzone che parla d’amore, un amore che rinasce da tutta una serie di delusioni e che si materializza in questo nuovo rapporto fatto di complicità e piena fiducia. La versione originale pur essendo in chiave moderna, presenta alcune sonorità della musica senegalese ed è cantata appunto in lingua ufficiale wolof. Su YouTube il video distribuito da Keyzit, etichetta nota nel panorama della musica Afro.

«”Ma la nob” è un brano straordinario ed intelligente – sostiene Claudio Deoricibus – composto in soli 4 accordi che si ripetono in un giro costante sul quale viaggiano sia le strofe che il ritornello è quanto di più semplice e geniale si possa creare. Capace nella sua orecchiabilitá di conquistare chiunque – continua Deoricibus – presenta inoltre un testo bellissimo e pieno di significato che esalta il romanticismo e i valori dell’artista Adiouza. Dal punto di vista vocale, quanto di più piacevole da ascoltare che porta fino a perdersi in quel cantato. Non potevo non rimanerne affascinato, tanto da esprimere grande entusiasmo nel proporre un remix latino.»

Nata a Dakar e figlia d’arte, Adiouza, cantante e ballerina, studia a Parigi al Conservatorio di musica e all’Università di Etnomusicologìa e ancora giovanissima inizia ad esibirsi con artisti della capitale francese. Subito dopo arriva al successo nel 2008 col suo primo album Maadou arrangiato da Sheikh Lô Ouza Diallo e diretto da Ibou N’dou (fratello del famoso Youssou Ndour).

Dal 2008 ad oggi una serie di album e singoli che consacrano il suo successo:

Adiouza è rivelazione femminile dell’anno 2008 in Senegal e vincitrice dei Premi:

Female Revelation e Best Female Artist Senegal (2010); Best West Africa Artist in Memphis (2013); Memphis Honorary Citizen (2013); Awards nomination Kora (2015).

Comments

comments