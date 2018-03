La Dinamo Banco di Sardegna ha vinto la prima sfida di Fiba Europe Cup, 72 a 55 all’Essm Le Portel.

Buona la prima! La Dinamo Banco di Sardegna ha vinto la prima sfida di Fiba Europe Cup, dopo aver sofferto nel primo quarto, chiuso sotto di 12 punti, 6 a 18. Poi ha iniziato a carburare, ha agganciato l’Essm Le Portel alla fine del terzo quarto sul 46 a 47 e lo ha travolto nell’ultimo quarto, con un parziale che non ha lasciato spazio a recriminazioni per la squadra ospite: 26 a 8 per il definitivo 72 a 55. In evidenza Josh Bostic, autore di 20 punti con 3 rimbalzi, ed Achille Polonara, 15 punti e 8 rimbalzi, unici due uomini della Dinamo in doppia cifra.

La Dinamo ha chiuso con un margine di 17 punti, capitale da gestire nel match di ritorno in programma mercoledì prossimo a Le Portel.

«Siamo partiti contratti ma poi grazie alla difesa è stato un crescendo che si è chiuso nel quarto quarto, tenendoli sempre a 10 punti, facendo tutto quello che dovevamo fare e costruendo un margine che ci fosse utile per la gara di ritorno – ha commentato a fine partita Federico Pasquini -. Di base è stata una buona prestazione, di certo non possiamo pensare di girarla sempre dopo esser stati sotto di 15 punti ma siamo stati bravi a non andare in ansia, ad aver pazienza e attraverso il gioco difensivo alleggerire la tensione in attacco.»

«Quello che abbiamo fatto nel terzo e quarto quarto è ciò che è la Dinamo e ciò che deve essere in futuro – ha commentato Rok Stipcevic -. Dobbiamo seguire questa strada, dobbiamo utilizzare partita di stasera come spinta. Questo è solo il primo tempo di questa gara, il secondo lo giocheremo tra una settimana. Sappiamo però che nel frattempo dovremo affrontare Cremona, dobbiamo essere focalizzati su quello e prendere la partita di stasera come un allenamento alla durezza e alla mentalità giusta. La faccia che abbiamo portato in campo stasera nel secondo tempo è quella che dobbiamo avere nei prossimi due mesi.»

Dinamo Banco di Sardegna 72 – Essm Le Portel 55

Parziali: 6-18; 21-14; 19-15; 26-8.

Progressivi: 6-18; 27-32; 46-47; 72-55.

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 4, Gallizzi, Bostic 20, Bamforth 9, Planinic 9, Devecchi, Pierre 4, Jones 4, Stipcevic 7, Hatcher, Polonara 15, Picarelli. All. Federico Pasquini.

Essm Le Portel: Golden 11, Odiakosa 6, Traore 7, Mangin 3, Donaldson 9, Chathuant 5, Hachad 2, Hassell 7, Begarin, Carter 5. All. Eric Girard.

