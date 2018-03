Su proposta dell’assessore della Pubblica Istruzione Giuseppe Dessena, la Giunta regionale ha rimodulato oltre 3 milioni di risorse Por Fesr 2014-2020 per finanziare tre bandi sulla competitività delle imprese. A sostegno delle imprese editoriali, e per progetti di internazionalizzazione, saranno destinati oltre 400mila euro per LiberLab, oltre 1 milione 675mila euro invece per il bando CultureLab che supporta le imprese sociali che sviluppano progetti nel settore culturale. E, infine, il bando IdentyLab dedicato alle imprese del settore culturale e creativo che si occupano di progetti di internazionalizzazione nei mercati interessati ai prodotti della Sardegna: la dotazione sarà di 1milione 142mila euro.

