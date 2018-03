La Giunta regionale ha stanziato 150.000 euro per la mostra di Macomer e per la promozione del libro sardo e dell’editoria. “Mediterraneo, racconti di cultura e libertà”, è il titolo della Mostra del libro edita in Sardegna, a Macomer, per l’edizione 2018. Su proposta di delibera dell’assessore della Pubblica Istruzione e Cultura Giuseppe Dessena, la Giunta ha stanziato 120mila euro per la Mostra del libro sardo. Le risorse saranno così ripartite: 100mila euro al comune di Macomer per l’organizzazione dell’edizione 2018 della “Mostra del libro” e 20mila euro agli Enti locali per eventi diffusi, che saranno concordati con l’assessorato della Pubblica Istruzione e Cultura.