La rete Unitaria Antifascista Sulcis Iglesiente avvia la campagna di adesioni per costruire un calendario condiviso di eventi denominato “Primavera Resistente nel Sulcis Iglesiente 2018”.

RUAS -Rete Unitaria Antifascista Sulcis Iglesiente rinnova anche quest’anno l’appello a tutte le forze diffuse del territorio che condividono i principi dell’antifascismo, dell’antirazzismo, dell’antisessismo, della tolleranza e dell’accoglienza per costruire un calendario condiviso di eventi denominato “Primavera Resistente nel Sulcis Iglesiente 2018”.

L’intento dell’iniziativa è quello di riattualizzare i valori della lotta partigiana, ciascuno con i propri mezzi e la sua sensibilità, arricchendo le settimane a ridosso del 25 aprile di contenuti, momenti di solidarietà e di condivisione.

Il 25 aprile è una importante giornata che rende vivo il ricordo della Resistenza partigiana. Ma l’antifascismo non deve limitarsi alla commemorazione del passato, non può essere soltanto la celebrazione di una ricorrenza istituzionale. Tutti i giorni va ricordato che certe derive della società non sono un’esclusiva del passato ma si ripetono, oggi, con un volto e simbologie diverse. Proponiamo giornate di resistenza contro i vecchi e i nuovi fascismi, in cui ribadiamo l’esigenza di riaffermare i valori che hanno motivato la Resistenza partigiana, affinché ancora oggi siano vivi nella nostra società.

Pertanto se sei un’associazione culturale o di volontariato, un artista, un collettivo, un gruppo musicale, un circolo culturale, una organizzazione politica o qualsiasi altra realtà intenzionata a coordinarsi in vista del 25 aprile, ti invitiamo ad aderire all’appello “Primavera Resistente nel Sulcis-Iglesiente 2018” e a proporre la tua iniziativa.

Per l’adesione alla campagna basta utilizzare il materiale grafico della “Primavera Resistente nel Sulcis-Iglesiente 2018” che RUAS metterà a disposizione.

