La riunione del Consiglio comunale di Sant’Antioco convocata alle 12.30 su richiesta dei consiglieri dei gruppi di minoranza, è stata rimandata per l’assenza dei cinque consiglieri di minoranza.

La riunione del Consiglio comunale di Sant’Antioco convocata per questa mattina su richiesta dei consiglieri dei gruppi di minoranza, è stata rimandata per l’assenza dei cinque consiglieri di minoranza. Alla vigilia, il gruppo di minoranza Genti Noa, aveva contestato l’orario della convocazione, le 12.30, che non avrebbe consentito la presenza del pubblico, sottolinenando come, viceversa, per la riunione convocata per domani 28 marzo per l’esame delle proposte della maggioranza, sia stato fissato l’orario delle ore 19.00. Le assenze di oggi erano state in qualche modo annunciate.

I rapporti tra maggioranza e minoranza restano molto tesi. Dall’inizio della consiliatura c’è stata condivisione solo recentemente, in occasione della votazione sulla proposta di rimodulazione delle risorse del Piano Sulcis.

