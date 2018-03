La VBA/Olimpia, alle 19.00, ospita al PalaGiacomoCabras la capolista Polisportiva Sarroch.

Dopo la grande impresa compiuta la scorsa settimana sul campo dell’Orte, con la quale il margine sulla quota salvezza è salito a 8 punti, la VBA/Olimpia Sant’Antioco affronta questa sera al PalaGiacomo Cabras di Sant’Antioco, inizio ore 19.00, la partita più e, al tempo stesso sulla carta più difficile, contro la capolista Polisportiva Sarroch dell’ex Luca Genna. I ragazzi di Tony Bove scenderanno in campo senza l’assillo di dover vincere ad ogni costo e, conseguentemente, nella miglior condizione per dare il meglio e far bene. L’uomo in più, ancora una volta, potrebbe essere il grande tifo dei tifosi, in particolare il gruppo Ultras dei Commandos Lions.

La terza squadra sarda del girone, il Cus Cagliari Sandalyon, osserva un turno di riposo.

