L’assessorato delle Politiche sociali e dell’Integrazione del comune di Iglesias ha organizzato per il 6 marzo incontro informativo sul tema delle famiglie accoglienti.

L’assessorato delle Politiche sociali e dell’Integrazione del comune di Iglesias ha organizzato per il prossimo 6 marzo un incontro informativo per sensibilizzare eventuali famiglie, coppie e single, che desiderano rendersi disponibili per dedicare un po’ del loro tempo a supporto dei bambini delle famiglie accolte nello SPRAR e/o di famiglie della città di Iglesias, al fine di prendersi cura dei minori in attività ludico-ricreative, in orari e giorni prestabiliti.

Si tratta di una prima azione di sensibilizzazione volta alla costruzione di una rete di supporto ai nuclei familiari e monoparentali; il servizio sociale in modi e tempi prestabiliti provvederà ad effettuare dei colloqui informali per “selezionare” le disponibilità e sottoscrivere un accordo tra la famiglia d’origine e quella accogliente “di supporto”.

L’incontro si terrà con inizio alle ore 16.30, nella Sala Riunioni di Via Argentaria.

