L’assessorato regionale del Lavoro ha riaperto i termini per l’iscrizione ai corsi per imprenditore agricolo professionale.

L’assessorato regionale del Lavoro ha riaperto i termini per la presentazione, con decorrenza immediata, delle manifestazioni di interesse relative all’avviso pubblico per i corsi Iap (Imprenditore agricolo professionale), gestiti dai Centri polifunzionali lavoro e formazione (Cc.pp.l.f) da realizzarsi in una delle seguenti sedi territoriali: Cagliari, Carbonia, San Gavino, Oristano, Nuoro, Tonara, Lanusei, Sassari e Olbia.

Destinatari dell’avviso sono gli imprenditori agricoli che siano in graduatoria per la misura 112 del Piano di Sviluppo Rurale (Psr) 2007-2013 senza essere in possesso del requisito di professionalità richiesto.

Le graduatorie pubbliche esistenti saranno pertanto integrate con le nuove manifestazioni di interesse.

