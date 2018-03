Le opere di urbanizzazione primaria di Carbonia 2 sono a buon punto. Al fine di consentire il completamento dei lavori, da domani, venerdì 16 marzo, fino a lunedì 30 aprile, è stato istituito il senso unico alternato ed il divieto di sosta in via dei Giardini, in località Sa Perda Bianca.

«Una misura opportuna in grado di garantire la sicurezza stradale, preservando l’incolumità dei cittadini e delle maestranze che operano nel cantiere di Carbonia 2 – ha detto l’assessore dei Lavori pubblici, Gian Luca Lai -. Una zona in cui stiamo realizzando una serie di interventi che i cittadini attendevano da tanti anni. Contiamo di concludere i lavori nei tempi previsti, ovvero entro la fine del mese di maggio 2018.»

Comments

comments