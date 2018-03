LIDL: 100 posizioni aperte in tutta Italia.

Lidl Italia è presente capillarmente su tutto il territorio italiano con 600 punti vendita che assicurano ogni giorno qualità e freschezza alla clientela. Il 1992 è stato l’anno dell’ingresso nel mercato italiano e oggi Lidl rappresenta una delle realtà della distribuzione più moderne e strutturate del Paese, ai primi posti per copertura del territorio con i punti vendita che vengono riforniti dalle 10 Direzioni Regionali di competenza. Gli store Lidl sono in continua evoluzione, anche i punti vendita hanno subito una vera e propria trasformazione. Ovviamente per una multinazionale di questo livello uno dei punti di forza sono i dipendenti, soprattutto coloro che hanno un rapporto diretto con il pubblico come gli addetti alle vendite, la figura professionale maggiormente richiesta. Questi i dettagli dell’offerta: …

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://www.suntini.it/diariolavoro_lidl.html .

