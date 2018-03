ll comune di Sant’Antioco ha aperto i termini per accedere alle borse di studio riservate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Voucher “IoStudio”, al via le domande di partecipazione. Il comune di Sant’Antioco ha aperto i termini per accedere alle borse di studio riservate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) per l’anno scolastico 2017/2018. La misura, varata dalla Regione Sardegna, prevede l’erogazione di un voucher dell’importo di 200 euro a ciascuno studente appartenente a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientri nella soglia massima di 14.650,00 euro. La domanda, i cui moduli sono disponibili presso il centralino del Comune e nel sito internet www.comune.santantioco.ca.it , dovrà essere presentata entro il 30 marzo 2018, corredata dall’attestazione dell’ISEE in corso di validità e dalla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

Come funziona il Voucher “IoStudio”? Le borse di studio saranno erogate ai beneficiari attraverso l’emissione di voucher in forma virtuale, stampabili e spendibili presso gli esercenti appositamente convenzionati per l’iniziativa. Le borse sono finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale. Il beneficiario della borsa, titolare della Carta dello Studente “IoStudio”, dal 2 maggio 2018 potrà visualizzare il borsellino elettronico nella propria area riservata del Portale della Carta dello Studente, quindi scegliere tra le categorie merceologiche di esercenti e l’importo del voucher da scaricare. Le somme rese disponibili non hanno un limite temporale di fruizione, fermo restando che diverranno indisponibili al venir meno della condizione di studente delle scuole secondarie di secondo grado. Per gli studenti e le famiglie che avessero necessità di assistenza è possibile contattare la redazione IoStudio -– La Carta dello Studente all’indirizzo e-mail: iostudio@istruzione.it .

