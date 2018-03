Lunedì 19 marzo si terrà a Cagliari l’incontro di avvio del progetto MEISAR “Materiali per l’edilizia e le infrastrutture sostenibili: gli aggregati riciclati”. L’incontro, aperto al pubblico, si svolgerà nel Padiglione A del DICAAR della Facoltà d’Ingegneria ed Architettura, in via Marengo 2, a partire dalle 11.30 ed avrà una durata di circa due ore.

Il progetto si pone il problema dell’eccessivo sfruttamento del territorio legato all’estrazione di materiali per l’edilizia, alla riduzione di risorse naturali e alla necessità di ridurre il conferimento in discarica dei materiali provenienti dalle demolizioni. Pertanto MEISAR intende favorire, attraverso la ricerca partecipata ed applicata, l’utilizzo di materiali riciclati per la costruzione di strutture e infrastrutture. In particolare si è scelto di puntare l’attenzione sul confezionamento di calcestruzzi riciclati.

Il progetto sarà sviluppato dai ricercatori del DICAAR – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari, con il coinvolgimento attivo di diverse imprese del territorio – al momento sono undici, ma il numero è destinato a crescere – operanti nel settore della produzione di calcestruzzi e prefabbricati, dello smaltimento e del riciclo degli inerti, della consulenza in campo ambientale, ecc.

L’incontro di avvio metterà a confronto i ricercatori e i tecnici che condurranno il progetto, sotto la responsabilità scientifica di Luisa Pani (DICAAR), le imprese aderenti e quelle interessate a partecipare. In particolare sarà illustrato e discusso il programma d’attività per i primi sei mesi e saranno raccolte le proposte e i suggerimenti delle imprese sulla base delle loro necessità e delle problematiche del settore.

MEISAR è uno dei 35 progetti collaborativi promossi da Sardegna Ricerche attraverso il Programma “Azioni cluster top-down” ed è finanziato grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020. I progetti cluster sono attività di trasferimento tecnologico condotte da organismi di ricerca pubblici con l’attiva collaborazione di gruppi di piccole e medie imprese del settore o di settori affini, per risolvere problemi condivisi e portare sul mercato le innovazioni sviluppate nei laboratori.

Come per tutti i progetti cluster, anche per MEISAR vale il principio della “porta aperta”: tutte le imprese del settore interessate a partecipare possono entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento.

