Lunedì 22 gennaio sono riprese le attività dei “Nonni Vigili” all’ingresso e all’uscita dalla scuola primaria di via Lombardia, a Carbonia.

Lunedì 22 gennaio sono riprese le attività dei “Nonni Vigili” all’ingresso e all’uscita dalla scuola primaria di via Lombardia. Dopo circa due mesi il bilancio è positivo, a tal punto che il comune di Carbonia e l’Associazione Terza Età di via Lazio hanno deciso di implementare ulteriormente il servizio, estendendolo anche alle scuole di via Roma e di via Mazzini.

Nel dettaglio, i “Nonni Vigili” svolgeranno le proprie attività secondo il seguente calendario:

• Dal 19 al 24 marzo 2018 nella scuola di via Roma;

• Dal 16 al 21 aprile 2018 nella scuola di via Mazzini.

Il servizio presso la scuola primaria Ciusa di Via Lombardia sarà invece attivo tutti i giorni scolastici, ad eccezione delle date in cui i “Nonni Vigili” saranno presenti in via Roma e via Mazzini.

«La diversificazione delle attività dei Nonni Vigili in più istituti scolastici nasce dall’esigenza di tutelare l’incolumità dei minori negli orari di ingresso e di uscita dalle scuole, assistendo gli studenti, agevolando in particolare l’attraversamento della strada sia ai bambini che ai loro accompagnatori», ha affermato il Sindaco Paola Massidda.

L’estensione del servizio dei “Nonni Vigili” è stata studiata appositamente dall’Associazione Terza Età d’intesa con il maggiore Andrea Usai, comandante della Polizia locale di Carbonia, secondo cui «la diversificazione delle strade presidiate dall’Associazione Terza Età renderà manifesta l’esperienza positiva di una cittadinanza attiva e di servizio verso le fasce più deboli degli utenti della strada: i pedoni e i bambini».

L’Amministrazione comunale provvederà al rimborso delle spese vive sostenute dall’Associazione.

