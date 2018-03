L’Unione Italiana delle Camere di Commercio, in accordo con l’ANPAL, sta realizzando il progetto Excelsior.

L’Unione Italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sta realizzando, insieme alle Camera di Commercio del territorio e a Unioncamere Sardegna, il progetto Excelsior, già sviluppato con successo negli ultimi diciannove anni.

Il progetto ha l’obiettivo di monitorare le prospettive dell’occupazione nelle imprese e la relativa richiesta di profili professionali. Sul sito http://excelsior.unioncamere.net sono disponibili i principali risultati della scorsa edizione del progetto.

Nell’ambito di questo progetto, in questi giorni è in corso l’aggiornamento sulle previsioni di assunzione relative al trimestre aprile-giugno 2018 attraverso un questionario indirizzato ad un campione di imprese e studi professionali con dipendenti, distribuiti su tutto il territorio nazionale e selezionati casualmente dagli archivi delle Camere di Commercio. Le imprese selezionate hanno ricevuto una comunicazione ufficiale e il questionario da compilare entro il martedì prossimo 19 marzo.

Le Camere di Commercio territoriali sono a disposizione per ogni tipo di supporto necessario alla compilazione del questionario, così come la società del sistema camerale InfoCamereScpA, che ha attivato un help desk per fornire assistenza tecnica alle imprese, raggiungibile attraverso il seguente contatto: tel. 06.64892228 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.:00.

