Mare e Miniere 2018 inizierà con una produzione originale dedicata alle donne, l’8 marzo a Capoterra, alle ore 19,00 presso Casa Melis, con “LUXÌA Contus de fèminas e maìa”, Elena Ledda (voce), Simonetta Soro (voce), Mauro Palmas (liuto cantabile e mandola), Silvano Lobina (basso. La vita quotidiana, la fatica, gli affanni, la gioia, gli amori, la straordinarietà delle nostre donne. Intense figure femminili raccontate con indulgente ironia attraverso i racconti di Maria Gabriela Ledda. La narrazione, affidata a Elena Ledda e Simonetta Soro, dipinge, come in una tela, vicende e luoghi che catturano l’ascoltatore e lo avvolgono in una dimensione familiare, nella quale sono riconoscibili personaggi del passato e del presente, con la loro unica e universale bellezza. Il racconto sarà sapientemente accompagnato e arricchito dai musicisti in scena. Un lavoro scritto interamente in lingua sarda, che si propone ancora una volta di vincere la sfida della capacità della nostra lingua di essere altamente espressiva, nobile e poetica.

Dopo lo straordinario successo degli anni scorsi ed in particolare della ultima edizione che ha visto la presenza di oltre cento corsisti provenienti da tutta Europa, tornano i Seminari di Musica, Canto e Danza Popolare che si terranno a Portoscuso dal 26 giugno 2018 al 1 luglio 2018 nella suggestiva cornice della Vecchia Tonnara Su Pranu. Tante le novità in cantiere e soprattutto alcuni nuovi corsi come quello di body-percussions tenuto dal talentuoso percussionista Gigi Biolcati. Come ogni anno non mancherà la consueta anteprima, un piccolo antipasto invernale per i tanti corsi estivi che si preannunciano imperdibili.

Mare e Miniere 2018 è organizzato da Elenaledda vox con il contributo di Fondazione di Sardegna, Regione Autonoma di Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Sardinia Ferries e la media partnership di Blogfoolk e del Giornale della Musica.

