Martedì 6 marzo inizieranno la formazione teorica e le prove attitudinali delle 80 persone della selezione dell’Areus fatta all’interno dell’organico dell’Ats.

Da martedì 6 marzo partirà la formazione teorica e le prove attitudinali delle ottanta persone che hanno partecipato alla selezione dell’Azienda per l’emergenza – urgenza fatta all’interno dell’organico dell’Ats. Ieri, a Nuoro, si è svolto l’incontro informativo alla presenza dell’assessore della Sanità, Luigi Arru, affiancato dal direttore generale dell’Areus, Giorgio Lenzotti, e con i tecnici dell’Areu lombarda e del Soccorso Alpino della Sardegna.

L’assessore della Sanità ha sottolineano l’importanza di aver personale motivato e preparato: «E’ una grande sfida, vogliamo partire dal 1 luglio con il nuovo servizio di elisoccorso e dobbiamo avere pronti gli equipaggi. Servono gambe per la nuova azienda che abbiamo creato per rafforzare e riorganizzare tutto il sistema dell’emergenza-urgenza».

La formazione si svolgerà allo Zonchello per la parte teorica e a Cala Gonone per la verifica attitudinale, mentre uno specifico corso sulle maxi emergenze si terrà dopo l’estate.