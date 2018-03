Martedì 6 marzo si terrà ad Oristano un incontro sulle misure di welfare per professionisti e lavoratori autonomi.

Grazie ad un progetto di Confprofessioni Sardegna, finalmente anche i professionisti e i lavoratori autonomi possono accedere a misure di welfare e conciliazione. Per informare sulla tempistica e sulla modalità di accesso ai benefici, Confprofessioni Sardegna ha organizzato un incontro martedì 6 marzo ad Oristano a partire dalle 16.00 presso l’Ufficio del Turismo della Provincia, in piazza Eleonora 19, a cui interverranno la presidente di Confprofessioni Sardegna Susanna Pisano e la progettista di “Conciliando” Pierangela Pisu.

Per realizzare queste misure di welfare aziendale e di conciliazione, la Confprofessioni ha a disposizione circa 140 mila euro del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, all’interno del piano di welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie.

«Si tratta di un grande risultato, soprattutto, per le professioniste e le lavoratrici autonome – spiega la presidente di Confprofessioni Sardegna Susanna Pisano -. Il carico familiare da sempre le penalizza ma oggi grazie alle risorse stanziate dal progetto potranno migliorare la loro vita familiare e professionale.»

Grazie al progetto sarà infatti possibile consentire l’utilizzo di voucher per l’acquisto di servizi di cura, educativi e di accompagnamento per figli fino a 15 anni, per l’acquisto di servizi di assistenza per anziani non autosufficienti o per persone disabili, oltre che per l’accesso a spazi di co-working per l’esercizio della propria professione e/o attività lavorativa autonoma. Sarà inoltre possibile accedere a contributi per la sostituzione per esigenze di maternità o a fronte di necessità legate a responsabilità di cura.



