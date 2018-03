Mauro Pili (Unidos): «Il ministro della Difesa, a fine mandato, ha autorizzato oggi la realizzazione di due mega villaggi all’interno del poligono militare di Teulada».

Mauro Pili (Unidos), deputato uscente del gruppo Misto, ha annunciato poco fa con un intervento in diretta su Facebook, che «il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ormai a fine mandato, ha firmato un atto con il quale ha deciso, contro il parere del Comitato Misto Paritetico della Regione Sardegna, di autorizzare la realizzazione a Teulada, di due mega villaggi mediorientali e mittle-europei che, sostanzialmente verranno utilizzati per quelle che vengono chiamate guerre simulate, ma che in realtà sono una speculazione immobiliare cementizia, un affare di Stato senza precedenti del valore di 20 milioni di euro, attribuiti ad una sostanziale trattativa privata tra il ministero della Difesa e la società Vitrociset».

«Stiamo parlando – aggiunge Mauro Pili – di una cementificazione di 20 milioni di euro che deve essere realizzata all’interno di un sito di importanza comunitaria, di un’area che è comunque censita sul piano ambientale con il massimo rispetto.»

«E’ evidente che si tratta di un atto gravissimo, unilaterale, con il silenzio totale del presidente della Regione Autonoma della Sardegna che sa anche lui da qualche ora della firma di questo provvedimento del Ministro – ha attaccato Mauro Pili -. Dov’è Pigliaru, dove la maggioranza, dov’è la Giunta regionale di fronte ad un atto così violento del ministro della Difesa che, in contrasto con tutto quello è stato detto in questi mesi dal Comitato Misto Paritetico, approva un atto in totale dispregio del rapporto istituzionale con la Regione. Perché Pigliaru non reagisce, perché non dichiara, perché non ha annunciato questa firma ed il suo ricorso al Tribunale amministrativo regionale, per esempio, per impugnare quell’atto che è in violazione totale delle norme urbanistiche, paesaggistiche, della competenza primaria ed esclusiva della Regione sul paesaggio e sulla governance del territorio. Il governo del territorio è materia esclusiva di pertinenza e competenza della Regione Autonoma della Sardegna.»

«E’ vietato per chiunque costruire nel Sulcis qualsiasi tipo di albergo a Teulada, si è fatta una battaglia contro gli insediamenti turistici, si sono contrapposti poteri forti, poteri interessati, hanno fatto di tutto, hanno fatto persino demolire alcune realtà già realizzate – ha detto ancora Mauro Pili – tutto questo è successo soltanto lì, ed oggi però di fronte a questo divieto di sviluppo economico per Teulada, per il Sulcis, per tutto quel territorio, c’è chi con un atto d’imperio, autorizza la realizzazione di questi due mega villaggi mittle-europei e mediorientali, per fare guerre, per combattere guerre simulate, come se l’Italia avesse nella sua Costituzione l’elemento autorizzativo per fare delle guerre.»