Nei giorni scorsi sono stati aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza, la manutenzione e l’adeguamento normativo di sette edifici scolastici del comune di Iglesias.

Nei giorni scorsi, nell’ambito del progetto regionale Iscol@, sono stati aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza, la manutenzione e l’adeguamento normativo di sette edifici scolastici del comune di Iglesias per un investimento complessivo di circa 1.662.500 euro.

Gli interventi riguarderanno la scuola dell’infanzia di via Pacinotti, la scuola primaria di via Pacinotti, di via Tenente Cacciarru, di via Calabria e di via Roma, e la secondaria di primo grado di Corso Colombo e di via Isonzo.

«I lavori aggiudicati – commenta l’assessore Barbara Mele – si aggiungono a quelli già realizzati questa Amministrazione che hanno interessato le scuole di via Grazia Deledda, di via Calabria, di via Isonzo e di via Tenente Cacciarru per un investimento complessivo di oltre 1,2 milioni di euro. Per questo risultato ringrazio l’Ufficio Lavori Pubblici per l’impegno profuso.»

«Sempre in riferimento al progetto Iscol@ – conclude l’Assessore Mele – nell’ultima seduta di Giunta abbiamo approvato gli studi di fattibilità per gli interventi sulle scuole di via Crispi, via S’Argiola (Nebida), Monteponi e via Basilicata per ulteriori 280.000 euro.»

Comments

comments