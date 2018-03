Nel sito istituzionale www.comune.santantioco.ca.it è disponibile la scheda di iscrizione per accedere al “Workshop promozionale Isola di Sant’Antioco”.

Nel sito istituzionale www.comune.santantioco.ca.it è disponibile la scheda di iscrizione SCHEDA_DI_ISCRIZIONE_WORKSHOP per accedere al “Workshop promozionale Isola di Sant’Antioco”, in programma il 17 aprile 2018 presso la sala convegni del MuMa Hostel di Sant’Antioco, dedicato alle realtà turistico-ricettive. Il modulo di domanda, debitamente compilato, potrà essere inviato, entro giovedì 29/03/2018, all’indirizzo e-mail: sulkiccn@gmail.com , oppure consegnato a mano in occasione dell’incontro di preparazione al workshop che si terrà presso l’Aula consiliare del comune di Sant’Antioco giovedì 29 marzo alle 14.30.

L’evento, organizzato dal comune di Sant’Antioco in collaborazione con Enit Italia – Agenzia Nazionale del Turismo, sede di Londra, e il Centro Commerciale Naturale Sulki, rientra nell’ambito dell’Educational Tour per la promozione integrata del territorio che si svolgerà a Sant’Antioco dal 14 al 17 aprile prossimi (in occasione della Festa di Sant’Antioco Martire), rivolto a possibili mercati di riferimento come Gran Bretagna, Francia e Germania quali potenziali paesi interessati ai territori del Sulcis. L’appuntamento prevede la partecipazione di 12 operatori turistici internazionali, ai quali gli addetti locali potranno proporre i propri pacchetti e offerte.

