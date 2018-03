Prenderà avvio il 13 marzo il nuovo progetto di collaborazione fra l’Istituto Europeo di Design di Cagliari e Sardegna Teatro.

Sardegna Teatro è stato riconosciuto dal MIBACT come Teatro di Rilevante Interesse Culturale e gestisce il Teatro Massimo sotto affidamento del comune di Cagliari ed il Teatro Eliseo per il comune di Nuoro. Sardegna teatro incentra la sua attività di produzione sulla drammaturgia originale sostenendo esperienze legate ad autori del territorio e promuovendo l’approccio alla cultura europea e contemporanea attraverso lo straordinario filtro linguistico e culturale dell’isola. A ciò si lega una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea che affonda nel presente.

Gli elaborati verranno valutati da una specifica commissione esaminatrice, composta dai committenti, da docenti della scuola e da esperti del settore. Saranno selezionati gli elaborati più interessanti e più efficaci in base alle richieste di Sardegna teatro, con possibilità di essere raffinati in una seconda fase, sino al raggiungimento del progetto finale. E’ intenzione del teatro realizzare un allestimento ispirato al progetto selezionato.

Gli studenti del II anno del Corso di Interior Design di IED Cagliari si cimenteranno nella riprogettazione dell’allestimento del foyer del Teatro Massimo. Studenti riuniti in team e seguiti dagli architetti Giuseppe Vallifuoco e Paola Riviezzo, entrambi docenti IED, e dai responsabili del Teatro, che esprimeranno il loro brief nelle prime giornate dedicate al progetto, lavoreranno per qualche mese al progetto del nuovo allestimento. Il percorso di studio e di ricerca si concluderà a giugno con la predisposizione di elaborati progettuali.

