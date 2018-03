Prosegue, a Carbonia, il corso “Sicuri in strada”, organizzato dall’Auser Carbonia, con il patrocinio ed il contributo dell’Amministrazione comunale.

Ottimo bilancio per il progetto “Sicuri in strada”, organizzato dall’associazione di volontariato Auser Carbonia, con il patrocinio ed il contributo economico dell’Amministrazione comunale di Carbonia. Il corso, iniziato lo scorso 2 febbraio, sta promuovendo la diffusione della cultura e della sicurezza stradale tra gli studenti delle scuole cittadine.

“Sicuri in strada” è rivolto, in particolar modo, agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e agli studenti di alcune classi della scuola dell’infanzia. Nella giornata di ieri i volontari dell’Auser, gli esperti nella disciplina del Codice della Strada, il personale della Polizia locale e il vicesindaco Gian Luca Lai hanno incontrato i bambini della scuola dell’infanzia “Don Milani” di via Dalmazia.

«Siamo convinti che attraverso l’educazione stradale si possa contribuire al processo di formazione e maturazione dei bambini. L’incontro di ieri è stato proficuo: gli studenti sono stati particolarmente attenti e partecipi. I bambini hanno compreso che utilizzare gli attraversamenti pedonali quando si cammina in strada ed allacciare sempre le cinture di sicurezza quando si è un auto sono due esempi di comportamento che possono salvare la vita. L’invito rivolto ai bambini è stato quello di essere portatori verso i propri genitori delle buone pratiche di sicurezza stradale», ha detto il vicesindaco Gian Luca Lai.

L’iniziativa “Sicuri in strada” sta coinvolgendo gli studenti di diverse scuole cittadine: Istituto Comprensivo “Deledda-Pascoli”, Istituto Comprensivo “Don Milani”, Istituto Comprensivo “Satta”, Scuola paritaria “Gritti” e Scuola dell’infanzia “Don Milani”.

