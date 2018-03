Questa mattina, poco prima delle 13.00, è stata inaugurata a Iglesias l’opera pittorica “RADICI” realizzata dall’artista Manu Invisible, in una parete della Sala Lepori, in via Isonzo. Con l’artista c’erano il vicesindaco e assessore della Cultura, Simone Franceschi; il presidente del Consiglio comunale, Mauro Usai; alcuni consiglieri comunali; docenti e allievi delle scuole cittadine, che in mattinata avevano partecipato ad una lezione tenuta dall’artista al Liceo Artistico; e, infine, rappresentanti delle associazioni dei minatori di Iglesias, Masua e Nebida.

Vediamo ora le fasi dell’inaugurazione, con l’intervento dell’assessore Simone Franceschi, il taglio del nastro e, infine, un’intervista con lo stesso vicesindaco.

Questa mattina, poco prima delle 13.00, è stata inaugurata a Iglesias l’opera pittorica “RADICI” realizzata dall’artista Manu Invisible.http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2018/03/questa-mattina-poco-prima-delle-13-00-e-stata-inaugurata-a-iglesias-lopera-pittorica-radici-realizzata-dallartista-manu-invisible/ Pubblicato da Giampaolo Cirronis su giovedì 8 marzo 2018

Comments

comments