Ritorna l’allarme per i furti in appartamento a Carbonia. Ieri sera i ladri sono entrati in azione nel quartiere di Santa Caterina, in un’abitazione di via Giacomo Balla. Approfittando della temporanea assenza della proprietaria, Nadia Pische, tra le 20.00 e le 20.30, sono entrati all’interno, violando una finestra ed hanno messo a soqquadro alcuni locali, impossessandosi di tutti gli oggetti in oro e argento, nonché di numerosi oggetti di bigiotteria, tutti custoditi nella camera da letto, per un valore complessivo in corso di accertamento. Sul posto, dopo alcune decine di minuti, sono intervenuti gli uomini della volante del 112 che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del furto.

