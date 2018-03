Sabato scorso è stato inaugurato un nuovo punto Enel in via Gramsci 197 a Carbonia. Una nuova struttura commerciale che garantirà tutti i servizi che, fino al mese di novembre 2017, venivano offerti dagli uffici ubicati in via Roma.

Il vicesindaco Gian Luca Lai ha partecipato all’inaugurazione di «un centro che sarà in grado di assicurare utili servizi gratuiti a favore dei cittadini di Carbonia e, più in generale, dell’intero Sulcis Iglesiente: dalle volture ai subentri, dal cambio prodotto alle modifiche delle anagrafiche e della potenza, dall’inserimento della lettura del contatore ai piani di rientro, fino alla gestione delle utenze condominiali».

Enel garantirà tutte le prestazioni grazie al supporto di un negozio partner.

Il nuovo punto informativo e di assistenza osserverà i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, con apertura pomeridiana il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

