Si è conclusa la terza edizione del “Trail del Marganai”, manifestazione organizzata da Raid Karalis dell’Associazione Assoraider, Sezione di Cagliari 24 e dal Consorzio Natura Viva Sardegna di Domusnovas, che anche quest’anno si è avvalsa del servizio di assistenza svolto dal CNSAS della Sardegna.

L’evento, che prevedeva tre gare di corsa podistica immerse nello scenario suggestivo dei monti del Marganai, ha richiesto il supporto del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna dato l’ambiente particolarmente impervio e reso ancor più impegnativo dalla pioggia.

I percorsi, rispettivamente di 17, 27 e 52 km, hanno attraversato diversi scenari: dalla foresta del Marganai ai ruderi degli antichi villaggi minerari, passando per l’affascinante tempio di Antas e la Grotta di San Giovanni; sono stati presidiati da uomini e mezzi di soccorso per la buona riuscita della manifestazione.

Sul campo oltre venti tecnici del CNSAS della Sardegna, provenienti dalle stazioni alpine di Cagliari, Sassari e Medio Campidano e speleo dalla stazione di Iglesias, coordinati dal Centro di Coordinamento Mobile, allestito nell’area della Cartiera per la gestione di tre mezzi operativi, comunicazioni radio, tracciabilità dei tecnici sul campo.

Sono stati quattro gli interventi svolti in soccorso di atleti che hanno lamentato stiramenti muscolari e traumi vari alle articolazioni, uno dei quali ha richiesto il trasporto in barella con la tecnica della portantina, su un tracciato di oltre un chilometro avente un dislivello di circa 200 metri, per la successiva consegna al mezzo sanitario. Il servizio è stato reso al meglio anche grazie all’utilizzo di moderne tecnologie, quali apparati radio geolocalizzati, connessione dati satellitare e all’ausilio dell’sms locator, che ha consentito una rapida localizzazione degli infortunati per un tempestivo intervento.

L’assistenza sanitaria è stata svolta dal CNSAS in coordinamento con le altre associazioni presenti: Croce Verde di Fluminimaggiore, Avas di Vallermosa, VSV di Vallermosa, Protezione Civile di Domusnovas.

